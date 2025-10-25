  • İSTANBUL
Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir
Teknoloji

Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Apple ve Elon Musk yakınlaşması: iPhone 18, Starlink destekli 5G dönemi başlatabilir

Apple, iPhone 18 serisiyle uydu tabanlı 5G bağlantısına geçerek hem karasal ağlardan bağımsız internet iletişimi sunmaya hem de Starlink ile olası bir iş birliğinin önünü açmaya hazırlanıyor.

Apple, yeni iPhone 18 serisiyle uydu iletişim teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydediyor. Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone modellerinde donanımsal değişikliklere giderek uydu tabanlı 5G bağlantısına destek verecek. Bu gelişme, gelecekte Apple’ın, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Starlink ağı ile internet bağlantısı konusunda iş birliği yapmasının önünü açıyor.

iPHONE 18, UYDU TABANLI BAĞLANTI SUNACAK 

Apple, iPhone 14 serisiyle ilk kez Uydu Üzerinden Acil SOS özelliğini kullanıcılara sundu. Bu özellik, kullanıcıların hücresel sinyal almadığı bölgelerde acil servislerle iletişim kurmasına ve konum paylaşmasına imkan tanıdı. iPhone 18 serisi ise bu bağlantı teknolojisini daha ileri bir seviyeye taşıyor.

Son bilgilere göre, Apple önümüzdeki yıldan itibaren karasal ağlara bağlı olmayan 5G ağlarını destekleyen iPhone modelleri geliştirmeyi planlıyor. Bu bilgi, iPhone 18 serisinin sadece acil durumlar için değil, uydu üzerinden yüksek hızlı veri iletişimi sağlayabilecek ilk cihazlardan biri olabileceği anlamına geliyor.

Şu anda Apple, uydu bağlantısı konusunda Globalstar ile iş birliği yapıyor. Ancak yeni raporlar, Globalstar’ın başkanı James Monroe’nun şirketi 10 milyar dolar karşılığında satma planı yaptığını gösteriyor. Bu durum, Globalstar ve Apple’ın bağımsız hareket etmeye hazırlandığına işaret ediyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, SpaceX’in yeni Starlink uyduları, Apple’ın mevcut uydu bağlantısında kullandığı frekans spektrumunu destekliyor. Bu uyumluluk, iki şirket arasında potansiyel bir ortaklık olasılığını güçlendiriyor.

Aslında, 2022 yılında Elon Musk, Apple’a 5 milyar dolar karşılığında bir iş birliği teklif etti ancak Tim Cook bu teklifi kabul etmedi. iPhone 18 serisinde uydu tabanlı 5G’ye geçiş, o dönem Tim Cook tarafından reddedilen teklifin bugün gerçekleşme olasılığını gündeme getiriyor.

