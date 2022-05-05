Apple uygulama kararı ile tepki topladı

Geçen Cuma günü yayınlanan bir politika güncellemesi, “minimum indirme eşiğini karşılayamayan – yani 12 aylık bir süre boyunca hiç veya çok az sayıda indirilmeyen” uygulamaların da App Store‘dan silinme riski altında olacağını açıkladı. Politika iOS, iPadOS ve macOS için geçerli olacak.

Apple’ın bu tutumu gerekçesi, yenilenen uygulamaların “kullanıcıların büyük çoğunluğu için çalışması ve güvenlik ve gizlilik alanındaki en son yeniliklerimizi desteklemesi” şeklindedir. Şirketin duyurusu, Apple‘ın bu tür konulara gösterdiği dikkatin, son altı yılda dijital vitrinlerinden 2,8 milyon uygulamayı kaldırdığını gururla belirtiyor.

Apple bu tutumunun gerekçesini, Store’daki uygulamaların “kullanıcıların büyük çoğunluğu için çalışması ve güvenlik ve gizlilik alanındaki en son yeniliklerimizi desteklemesi” gerektiği şeklinde açıklıyor. Şirketin duyurusu, Apple‘ın bu tür konulara oldukça dikkat gösterdiği ve son altı yılda dijital vitrinlerinden 2,8 milyon uygulamayı kaldırdığı belirtiliyor.

App Store’dan kaldırılan uygulamalar, kullanıcıların cihazlarında kalmaya devam ediyor ve uygulama içi satın alımlar kullanılabilir durumda kalıyor.

Tozlu uygulamalar, geliştiricileri uyarılmadan silinmeyecek. Apple bunun yerine, geliştiricilere 30 günlük bir uyarı ve bu uyarının ardından kodlarını değiştirmeleri için 90 günlük bir son tarih belirten bir e-posta ile bildirimde bulunacak.

Silinmesi planlanan uygulamalar için itirazda bulunmak da mümkün.