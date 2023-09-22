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Teknoloji Apple, Qualcomm’un üç yıl gerisinden geliyor
Teknoloji

Apple, Qualcomm’un üç yıl gerisinden geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-22 03:38:00 -
Apple, Qualcomm’un üç yıl gerisinden geliyor

Ortaya çıkan son raporlar Apple 5G modemi için biraz daha beklenmesi gerektiğini ortaya koydu. ABD merkezli Qualcomm'un oldukça gerisinde olduğu ortaya çıktı.

Apple, yıllardır kendi modemini geliştirme çabalarıyla gündemde yer aldı. Son olarak Apple 5G modeli için yeni iPhone 15 serisiyle geleceği söylentilere ortaya çıktı. Ancak ortaya çıkan son haberler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. İddialara göre Apple 5G modeli en az üç yıl daha olmayacak. İşte detaylar!

Apple’ın 5G modem gecikmesinin nedeni Apple’dan kaynaklı!

Bilindiği üzere Apple, kendi cihazlarında Qualcomm’un geliştirdiği hücresel modemleri kullanıyor. Ancak yıllardır şirketin kendi modemini geliştirme çabaları olduğu da biliniyor. Özellikle şirketin kendi modemini iPhone 15 serisiyle birlikte kullanıma sunacağı dahi söylendi.

Ortaya çıkan haberler ise durumun tam tersini işaret ediyor. Son raporlara göre Apple’ın bu planı biraz zaman alacak gibi duruyor. Eski şirket mühendislerinden ve projeye tanıklık eden yöneticiler bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Açıklamada hedefe ulaşmanın imkansız olduğu kısa sürede anlaşıldığını ve söz konusu gecikmenin Apple’dan kaynaklandığını belirtti. Bu durumda ise projenin yavaşlama nedenleri arasında zayıf iletişim, teknik sıkıntılar ve yöneticilerin çipleri satın almak yerine tasarlamaya yönelmesi gibi sorunlar yer alıyor.
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Öte yandan 5G modem için yapılan prototip testlerin de pek iyi sonuç vermediği ortaya çıktı. İddiaya göre test sonucunda çip oldukça yavaştı ve fazlasıyla ısınma meyli vardı. Devre kartı ise iPhone’un yarısını kaplayacak bir büyüklüğe sahipti. Bundan dolayı da kullanılması mümkün değildi.

Tüm bunların yanı sıra 5G modemin Qualcomm’un en iyi modem çipinin üç yıl gerisinde olduğu ifade edildi. Bu da uzun bir süre daha Apple’ın kendi modemini göremeyeceğiz anlamına geliyor. Ayrıca şirketin bu konuda acele etmediği de belirtildi. Bu bilgiler ışığında ise uzun bir süre daha Apple Qualcomm ortaklığının olacağı anlaşılıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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