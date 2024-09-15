Apple onu da kaldırdı! Bunu yapacak: iPhone'ların kutusundan artık o çıkmayacak! Son testleri de tamam

Apple'ın ilk olarak koyduğu andan itibaren nedeni anlaşılmayan şirketin logosunu taşıyan çıkartmalar artık iPhone 16 kutularından çıkmayacak. Buna göre kullanıcılar telefonu satın aldıklarında sadece; telefon, kullanım kılavuzu ve şarj kablosu ile karşılaşacak.

Apple bunu yapacak

9to5Mac tarafından aktarılan haberde Apple, iPhone 16'nın kutusundan Apple çıkartmalarının olmayacağı aktarıldı.

Bunun yerine şirket, çıkartmaların yalnızca talep üzerine iPhone 16'yı satın alan kişilere sunulacağını söylüyor.

Apple Store'dan iPhone 16 satın alırsanız, satın alma sırasında bir Apple çıkartması talep edebilirsiniz, eğer internetten ya da başka pazaryerlerinden alırsanız, çıkartmayı talep edemiyorsunuz.