Apple, Omicron yüzünden çark etti!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi.

Şirket Omicron varyantı sebebiyle 3 mağazasını da mağazada çalışanlarda vakaların artmasıyla kapatma kararı aldığını da duyurdu. Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal’a konuştu. Apple CEO’su Tim Cook’un yaklaşık 1 ay önce ofislere dönüş için Şubat ayını işaret ettiğini aktaran gazete, şirketin daha önce de benzer erteleme kararı aldığına dikkat çekti.

Apple daha önce bu yılın Haziran ve Eylül aylarında ofislere dönüleceğini açıklamış fakat daha sonra bu plandan vazgeçmişti. Şirket bir süre önce 2022 yılının Ocak ayında ofislere dönüleceğini aktarırken, daha sonra bu plandan vazgeçmişti. Apple yönetimi ayrıca ABD’deki Miami ve Annapolis’teki Apple mağazalarıyla birlikte Kanada’daki bir mağazayı Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte kapatma kararı aldığını duyurdu.

Şirket ofislere dönüldüğünde çalışanlarından haftanın bir ya da iki günü ofislere gidilmesini isteyeceğini açıklamıştı. Daha sonra çalışanların haftada üç gün ofislere çağrılacağı kaydedilmişti.