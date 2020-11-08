Apple o özellik için harekete geçti
Apple, ekran altı parmak okuyucu teknolojisi için harekete geçti. Söz konusu teknolojinin iPhone 13 ailesi ile birlikte gelmesi bekleniyor.
Teknoloji devi Apple, ekran altı parmak okuyucu teknolojisi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden yeni nesil Touch ID parmak izi tarayıcısının patentini aldı.
Kısa dalga kızılötesi ışığa odaklandığı belirtilen teknolojinin ekran aracılığıyla kısa dalga boylu kızılötesi ışık yayacak yeni bir optik görüntüleme sistemine sahip olduğu aktarıldı.
Söz konusu teknolojinin iPhone 13 ailesi ile birlikte gelmesi bekleniyor.