Apple Mağazası'nda tablet patladı! Yaralananlar var
Amerika Birleşik Devletleri firması Apple'ın Amsterdam'daki mağazasında bir tablet patladı. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı.19 Ağustos 2018 Pazar 20:03
ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.
Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.
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