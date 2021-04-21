Apple M1 çipi iPad Pro'ya ekledi! İşte yeni iPad Pro'nun özellikleri ve fiyatı

20 Nisan Apple etkinliği oldukça 'renkli' ilerledi. Mor renkli iPhone 12 modelini ve rengarenk iMac'i tanıtan teknoloji devi, son olarak ARM tabanlı M1 çipini iPad Pro'ya getirdi.

M1 çipli iPad Pro'nun özellikleri bilgisayar gibi

Yeni iPad Pro, M1 çipi ile büyük bir devrime imza atıyor. Zira M1, Apple'ın Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde kullandığı ARM tabanlı bir işlemci. Apple'a göre bu işlemci, 11 inç ve 12.9 inç Liquid Retina XDR ekranlı iki sürüme sahip olan yeni iPad Pro'nun CPU performansını yüzde 50 artırıyor. Grafikler ise yüzde 40 daha hızlı. Ayrıca panelinde 10 bin Mini LED bulunan iPad Pro'nun 16 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama alanı sunduğunu da belirtelim. Tabi 5G desteğini de unutmamak gerek.

Mini-LED'li iPad Pro'nun ön tarafında 12 MP'lik bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise iPhone 12 Pro modellerinden aşina olduğumuz LiDAR sensörü yerini koruyor. Bu sensörün yanında 12 MP geniş açılı kamera, 10 MP ultra geniş açılı kamera var. Apple yeni iPad Pro modellerinin Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme, Hücresel veri ağı üzerinden ise 9 saate kadar internette gezinme keyfi sunabileceğini iddia ediyor.

İşte M1 çipli iPad Pro'nun fiyatı

M1 çipli iPad Pro'nun fiyatı 11 inçlik model için 8.599 TL, 12.9 inçlik model için ise 11.999 TL olacak.