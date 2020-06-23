Apple kendi işlemcisi Apple Silicon'u tanıttı

Apple’ın dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği WWDC 2020’de iOS 14 ve iPad OS 14 gibi yeni büyük güncellemelerin yanında Mac’ler için de büyük bir açıklama yapıldı. Firmanın kendine özel tasarım dilinin ilk örneklerinden biri olan bilgisayar günümüzde de popülerliğini koruyor.

Teknoloji devi yeni bilgisayarlarında işlemci olarak dışa bağımlılığı bitirecek bir adım attı. Bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen Apple Silicon isimli işlemci dün akşamki etkinlikte duyuruldu. Apple mühendisleri Apple Silicon yongalarını Mac’lerin daha iyi performans sağlaması için özel olarak tasarladı.

Yeni işlemciler sayesinde Mac’lerin gücü artacak. Ayrıca yeni teknoloji, daha fazla güç sağlarken enerji tüketiminden tasarruf etmeyi sağlayacak. Aşağıda yeni yonganın özellikleri aşağıdaki görselde görünüyor.

Microsoft’un Office uygulamaları da hatasız şekilde çalışacak şekilde güncellendi. Adobe uygulamaları da yeni sistemle uyumlu hâle getirildi. Bu durum, özellikle sanatsal çalışmalar için sıklıkla tercih edilen; çizerlerin, grafikerlerin ve diğer sanatçıların gözdesi olan Mac daha da gelişmiş hâle geldi.

Apple böylece kendi ARM işlemcilerine geçmiş olacak. Bu geçiş için ilk kullanılacak olan işlemci daha önce iPad Pro’ların son versiyonlarında gördüğümüz A12Z Bionic işlemciler olacak. 2020 yılında çıkan işlemciler daha önceki versiyonlardan %10 daha güçlü olmuş ve pek çok bilgisayarı da geride bırakmıştı. Apple şimdi daha fazlasını elde etmeyi istiyor.

Tim Cook, etkinlikteki konuşmasında Apple Silicon ile donatılan ilk Mac bilgisayarın 2020'nin sonuna doğru geleceğini ve diğer Mac modellerinde önümüzdeki 2 yıl içinde Apple Silicon'a geçiş yapılacağını belirtti.

KAYNAK: WEBTEKNO