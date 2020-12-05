Apple iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
Son zamanlarda hakkında açılan davalarla gündeme gelen teknoloji devi Apple, bu kez de iPhone sahiplerine 600 TL ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor. İşte detaylar...
Son zamanlarda aleyhine açılan davalarla sık sık gündeme gelen dev teknoloji şirketi Apple, yeni bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Şirket, geçtiğimiz günlerde İtalya'da kullanıcıları kandırdığı gerekçesiyle yüklü bir tazminat cezasına çarptırılmıştı.
Son olarak Avrupalı bazı tüketici örgütleri, eski iPhone modellerini değersizleştirmeye çalıştığı gerekçesiyle Apple'a davalar açtı.
Bu davalar neticesinde İspanya ve Belçika'da bulunan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus sahiplerine 60'ar Euro ödeme yapılması istendi.
Apple'dan söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.