Apple, iPhone büyük değişiklik: Dikkat çeken o özellik tarih oluyor! Flaş iddia bakın ne, çok şaşıracaksınız!

Yaklaşan iPhone 15 serisi için sızıntılar giderek artıyor. Apple, sonbaharda bir etkinlik yapacak ve iPhone 15 serisini tanıtacak. Teknoloji devinin bu seride tasarım tasarım anlamında birçok değişiklik yapacağı biliniyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma anahtarı kalkacak. Bunun yerine aynı işlevi gören farklı bir tuş tasarımı kullanılacak. Diğer yandan güvenilir kaynaklardan 9To5Mac, Apple'ın yeni iPhone'da yapacağı önemli bir değişikliği ortaya çıkardı. Fiziksel tuşun yerine kapasitif algılama gelecek. İşte detaylar...

Eylül ayına ilerlerlerken yeni iPhone'larla ilgili spekülasyonlar artmaya başladı. Yaklaşan iPhone 15 serisinin tasarımı ve teknik detayları lansmana doğru şekilleniyor ve merak edilen detaylarıyla ortaya çıkıyor.

Öncelikle Apple'ın iPhone15 serisinde AB yasaları gereği Type-C şarj girişine yer vereceğini, bu sayede tek tip şarj kuralına uyacağını belirtmekte fayda var. Diğer yandan tasarımsal açıdan çok fazla değişiklik beklenmiyor, ancak fiziksel tuşları tarihe karıştıracak çok önemli değişiklik olacağı bilgisi geldi.

APPLE, IPHONE 15'TE TUŞ YAPISINI DEĞİŞTİRECEK

Güvenilir kaynaklardan 9to5Mac, iPhone 15'in CAD görsellerini geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkarmıştı ve telefonun nasıl bir tasarımla geleceğine ilk bakış atmamızı sağlamıştı. Şimdi ise aynı kaynak, yaklaşan iPhone 15 serisinde fiziksel tuş yerine alternatif bir yöntem kullanılacağını gösteren bilgilere erişti.

iPhone 15 Pro modelleri, kullanıcının nereye bastığına bağlı olarak her iki yönde çalışan yeni tek bir düğmeye sahip olacak. Apple, mevcut iPhone modellerindeki fiziksel tuşlar yerine dokunmayı algılayan ayrı bir sesaçma-kapama teknolojisine yer verecek.

Yıllar önce piyasaya çıkan iPhone 7'nin ana ekran tuşu da yine fizikselden ziyade dokunmayla algılanan bir mekanizmaya sahipti. tgrt'nin aktardığı haberde: Daha gelişmiş ve benzer teknolojinin bu kez iPhone 15 Pro modellerinde kullanılacağı iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yukarıdaki görüntüler iPhone 15 Pro'ların nasıl bir yapıda geleceğini gözler önüne seriyor. Tuşlar yine eski düzendeki gibi görünse de, bu kez fiziksel olarak basmaya gerek kalmadan sadece dokunarak, yukarı aşağı hareket ettirerek ses açıp kapatabilmek mümkün olacak.

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