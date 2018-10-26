Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli haberi verdi

Apple zaman zaman, iOS ve Mac OS kullanıcılarına sunmuş olduğu bulut depolama hizmeti için önemli özellikler kullanıma sunuyor. Bugün sunulan yeni özellik ile birlikte Apple, kullanıcıların veri gizliliği adına Takma Ad özelliği ile karşımıza çıkıyor. Bu özelliği istediğiniz zaman etkinleştirebileceğinizi de belirten Apple, yeni özelliği ile kullanıcıların kişisel verilerine bir başkası tarafından ulaşılmasını daha da zor hale getirmeyi planlıyor.

Nasıl aktif edilir?

Bu özelliği kullanmak için ilk önce iCloud‘un internet sitesine giriş yapın. Ardından Mail uygulamasından ayarlar menüsüne giderek Tercihler kısmına tıklayın. Daha sonra ise karşınıza çıkan pencereden Hesaplar kısmından, ad ekle seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri doldurun.

Korsanlar erişemeyecek!

Bu aşamalardan sonra bulut sistemi hesabınızda kendi isminiz yerine, önceden belirlemiş olduğunuz takma ad yer alacak. Böylece bulut hesabınıza bilgisayar korsanlarının erişimini daha da zor hale getirebileceksiniz.

Kullanıcıların güvenliği için her türlü detayı düşünen Apple, bulut sistemi için kullanıma sunduğu yeni özelliği sayesinde, gündemden düşmeyen skandal haberlerinin önüne geçmek istiyor.