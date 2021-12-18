Apple kasım ayında tüm ürünlerine zam yapmıştı. Son günlerdeki kur artışı sebebiyle Apple bir kez daha fiyatlarını güncelledi. Peki, en uygun iPhone kaç lira?

Apple fiyatlarına zam mı geldi? İphone fiyatları ne kadar oldu?

Apple kasım ayının ardından bir kez daha fiyatlarında güncellemeye gitti. Kur artışı sebebiyle fiyatların bir hayli arttığı dikkatlerden kaçmadı. Apple ürünlerine yüzde 40 ile 50 oranında zam yaptı. Söz konusu zamlarla birlikte Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL yerine 41 bin 999 TL'den satılacak.

iPhone 13 Pro 28.999 TL, iPhone 12 17.999 TL, iPhone 11 ise 13.999 TL'den satışa sunuluyor.