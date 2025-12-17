Apple cephesinde sessiz plan ortaya çıktı! iPhone serisi bambaşka bir döneme giriyor!

iPhone’un yıllardır gördüğü en dramatik tasarım değişikliklerinden bazılarını içerecek. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Projede yer alan birden fazla kaynağa göre, açıldığında bu cihaz küçük bir iPad’i andıracak şekilde boydan çok ene sahip olacak.

Bununla birlikte, Apple 2027 sonbaharında 20. yıl dönümü iPhone versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Proje üzerinde çalışan dört kişiye göre, bu model hem ön hem de arka tarafta kenarları boyunca kıvrılan bir muhafazaya sahip olacak. Bu tasarım siyah çerçeveyi ortadan kaldıracak ve ekran boyutunu artıracak.

Şirket, daha geniş bir tüketici bütçesine hitap etmek için zaman içinde iPhone ürün yelpazesini kademeli olarak genişletti.