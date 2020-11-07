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Teknoloji Apple bir telefonun daha fişini çekti
Teknoloji

Apple bir telefonun daha fişini çekti

Apple, iPhone 5S ile birlikte tanıtılan iPhone 5C'nin satıştan kaldırılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:46:00 -
Apple bir telefonun daha fişini çekti

Teknoloji devi Apple, satıştan kaldırılan modeller listesini yeniledi. Eski modellerin yer aldığı listeye, iPhone 5S ile birlikte tanıtılan iPhone 5C'de katıldı. Şirket, iPhone 5C'nin satıştan kaldırılmasına karar verdi.

Klasik ürünler ve satıştan kaldırılmış ürünler olarak eski cihazlarını listeleyen şirket, daha önce iPhone 3G, , iPhoneiPhone 3GS 4, iPhone 4S ve iPhone 5 modellerini de ölüme terk etmişti.

Güncellenen yeni listede iPhone 5C de yerini aldı. Gücünü Apple A6 işlemciden alan iPhone 5C, beyaz, mavi, yeşil, pembe ve sarı olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle birlikte 4 inç LCD ekran ve 8 megapiksel arka kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

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