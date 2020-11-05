Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekti

Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran ABD merkezli teknoloji şirketi Apple bir iPhone modelinin fişini çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Apple'a tepki gösterdi.

Apple tarafından yayımlanan ve satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan ilgili liste yenilendi.

Yenilenen listede bir iPhone modeline daha yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak.

Apple iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fişini çekmişti. iPhone 8 serisi, 22 Eylül 2017 tanıtılmıştı.