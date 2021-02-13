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Teknoloji Apple AirPods 3’ün tanıtımı ne zaman?
Teknoloji

Apple AirPods 3’ün tanıtımı ne zaman?

Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığının çıkış tarihi belli oluyor. Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Apple’in yeni kablosuz kulaklıklarının tanıtım tarihinin belli olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Apple AirPods 3’ün tanıtımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:28:00 -
Apple AirPods 3’ün tanıtımı ne zaman?

Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığının çıkış tarihi belli oluyor.

Apple, teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olmaya devam ediyor. Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cupertino merkezli şirket son olarak AirPods Pro isimli kulaklığının tanıtımını yapmıştı. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod gibi özelliklerle gelen kulaklık kullanıcıların beklentilerini iyi şekilde karşılamıştı.

Apple AirPods 3’ün tanıtımı ne zaman?

Şimdi ise Apple, daha da gelişmiş bir kablosuz kulaklık için hazırlıklara başladı. Cupertino merkezli şirkete yakın isimlerden biri olan Ming-Chi Kuo’nun hazırladığı rapora göre Apple yeni kablosuz kulaklıklarının bu yıl Mart ya da Nisan ayında tanıtımını yapacak. Bu kablosuz kulaklıklar tasarım açısından AirPods Pro’ya benzer olacak.

 

 

 

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