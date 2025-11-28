Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Emekli Amiral Cihat Yaycı'nın, İsrail Başbakanı terörist Binyamin Netanyahu ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "katil" sıfatı üzerinden kıyasladı.

Yaycı'nın eleştirisinin odağındaki Netanyahu, başta Gazze olmak üzere katliamlarını sürdürmekte ve uluslararası çağrılara rağmen "Gazze'yi işgal edeceğim" söylemini devam ettiriyor. Masumlara karşı silah kullanmayacağına dair herhangi bir irade ortaya koymayan teröristbaşı Netanyahu’nun “ABD’nin oyununa geldik” şeklinde bir açıklaması da bulunmuyor.

Öcalan kabul etti

Netanyahu’nun terörizmden geri adım atmaması ortada dururken, buna karşılık Öcalan ise cezaevinden yaptığı son çağrılar ile örgütüne "silah bırakın" ve "dış güçlerin/ABD'nin oyununa geldik" diye seslendi. Öcalan, şu ana kadar terör örgütü PKK’nın feshini sağlarken örgütün tamamen silahları bırakması için de çağrılar yapıyor.

Yaycı Paşa’nın ise son konuşmasında terörle mücadeledeki eleştirisini, Netanyahu ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mevcut pozisyonlarındaki bu hayati farkı görmezden gelerek düz mantık bakması da tuhaf karşılandı.

İşte Yaycı’nın açıklamaları;

"60 bin kişinin katili, 70 bin, 80 bin neyse ama 60-70 bin kişinin katili Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyor muyuz? He? Devleti yönetenler de 'katil Netanyahu' demiyor mu? He? Niye 55.600 kişinin katiline katil Apo demiyor devleti yönetenler? He? Siyasiler neden katil demiyor ona? Yav, Türk'ü öldürmek bu kadar ucuz mu ya? Heh, Filistinliyi öldürünce katil, Türk'ü öldürünce kurucu önder... Ya bu mudur yani? Ha bu mudur? Bu mudur yani? Filistinliyi öldürünce katil, Türk'ü öldürünce burada askeri öldürünce vesaire öldürünce 'nefret dili yapmayın etmeyin', kurucu önder orada deniliyor. Geldiğimiz nokta maalesef budur."