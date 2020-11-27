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Gündem AP'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Türkiye'den sert tepki
Gündem

AP'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Türkiye'den sert tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'ye karşı kapalı Maraş'ı bahane ederek yaptırım tavsiyesi aldı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AP'de Türkiye ve KKTC hakkında kabul edilen tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz." denilerek sert tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 01:37:00 -
AP'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Türkiye'den sert tepki

Avrupa Parlamentosu, kapalı Maraş'ın açılması kararından dönülmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması gibi taleplerin yer aldığı tavsiye kararını kabul etmişti.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün (26 Kasım) ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz.

Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam yapılan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz.

GKRY’nin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, AP’nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde AB organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir.

Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB’nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne, ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir.

AP’yi ve AB'yi Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB’nin Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz.

Türkiye, hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edecek, aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını sürdürecektir.

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