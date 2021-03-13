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Dünya AP’den, Türkiye aleyhinde skandal “Suriye kararı”
Dünya

AP’den, Türkiye aleyhinde skandal “Suriye kararı”

Türkiye’ye yönelik skandal kararlarıyla gündeme gelen Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 09:38:00 -
AP’den, Türkiye aleyhinde skandal “Suriye kararı”

R. Ekrem Şahan  Ankara

Suriye’de iç savaşın başlamasının üzerinden tam 10 yıl geçerken, Suriye’deki karışıklığa 10 yıldır sesini çıkarmayan Avrupa Parlamentosu, 10. yılında “Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl” başlıklı karar tasarısını kabul etti. Konuya ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi: “Avrupa Parlamentosu’nun ifadeleri çok yanlış değerlendirmeler içeriyor. Çarpık bir bakış açısı var. Burada Türkiye’nin yaptığı haklı müdahaleyi ve istikrara yönelik adımlarını desteklemeleri gerekir. Bu sorumluluktan kaçmamaları gerekir.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ronaldo CR7

Eyyy muhalefet partileri neredesiniz malum mecliste biraz ta eski kapanan partiler için palavralar üretin örneğin “Refah partisi iktidarı 1994 Ruanda katliamı ve 1995 Srebenitsa katilamına en büyük desteği verdi” deyin hatta “Refah Partisi Gulca katliamına sessiz kaldığı için kapatıldı” deyin eyy muhalefet
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