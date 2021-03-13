AP’den, Türkiye aleyhinde skandal “Suriye kararı”

R. Ekrem Şahan Ankara

Suriye’de iç savaşın başlamasının üzerinden tam 10 yıl geçerken, Suriye’deki karışıklığa 10 yıldır sesini çıkarmayan Avrupa Parlamentosu, 10. yılında “Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl” başlıklı karar tasarısını kabul etti. Konuya ilişkin konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi: “Avrupa Parlamentosu’nun ifadeleri çok yanlış değerlendirmeler içeriyor. Çarpık bir bakış açısı var. Burada Türkiye’nin yaptığı haklı müdahaleyi ve istikrara yönelik adımlarını desteklemeleri gerekir. Bu sorumluluktan kaçmamaları gerekir.”