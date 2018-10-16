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Apartmandan koku gelince fark edildi! Samsun'da dehşet olay

Apartman dairesinden yayılan kötü koku, çevredekileri rahatsız etti.

16 Ekim 2018 Salı 19:59
Apartmandan koku gelince fark edildi! Samsun'da dehşet olay

Olay, İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bir aparman dairesinden yayılan kötü koku üzerine, çevre sakinleri polise haber verdi. İtfaiye ile birlikte olay yerine gelerek kapıyı kırıp daireye giren polisler, bir süredir eşinden ayrı ve yalnız yaşadığı belirtilen Erkan Akkaya'nın çürümeye başlayan cesedini buldu. Ceset otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Akkaya'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:59
  1. cesed

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