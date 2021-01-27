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Yerel Apartmandaki su borusu patladı, 4 daire su altında kaldı
Yerel

Apartmandaki su borusu patladı, 4 daire su altında kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan apartmanda su borusu patladı, 4 daire su altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:47:00 -
Apartmandaki su borusu patladı, 4 daire su altında kaldı

Ankara'da 3 katlı apartmanın zemin katında su borusunun patlaması nedeniyle 4 daire sular altında kaldı.

Olay, sabaha karşı Keçiören ilçesindeki Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katında bulunan ana hat borusu, saat 04.00 sıralarında basınç nedeniyle patladı. Patlama sonucu zemin kattaki 4 daireyi su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, borunun patlayan kısmına halı ile tampon uygulayarak sızıntıyı önlemeye çalıştı.

Apartman sakinlerinden Okan Sümbül, borunun saat 04.00 sıralarında patladığını belirterek "Tüm eşyalarımız su altında kaldık. Gece vakti neye uğradığımızı şaşırdık. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (ASKİ) aradım, saat 07.30 oldu gelmediler. Ben o halıyı borunun önüne koymasaydım hala suyun içinde geziyordum" dedi.

Apartman yöneticisi Umut Engin Ülgen ise itfaiyeyi de aradıklarını belirterek, "Zaten ülkemizde su sorunu yaşıyoruz, su sorunu yaşanılan ülkede temiz sular da boşa akıyor. Saat 04.00'ten beri yaklaşık 3,5 saattir hiçbir yetkiliye ulaşılamıyor. Yeni mobilya alan insanlar var alt katlarda, insanların mobilyaları, eşyaları tamamen suyun altında kaldı. Bu insanlara kim yardım edecek? Zararlarını kim karşılayacak? İnsanlar sabah işe gidecek; ama hala suyla uğraşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ASKİ ekiplerinin saat 09.00'da binaya gelerek su borusunu değiştirdiği belirtildi.

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