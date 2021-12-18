Apartman görevlisi maaşı 2022'de ne kadar oldu? 2022 net kapıcı maaşı ne kadar?
Apartman görevlisi maaşı ne kadar 2022 | 2022 yılına kısa bir süre kala asgari ücret başta olmak üzere pek çok maaşa zam geldi. Yeni yıl öncesinde pek çok kişi apartman görevlisi çalışanlarının maaşına ne kadarlık bir zam yapıldığı araştırılıyor. Peki, apartman görevlilerine ne kadar maaş verilecek 2022 | Kapıcı maaşları ne kadar oldu 2022
Apartman görevlileri yeni yılda ne kadarlık bir maaş alabileceklerini araştırıyor. Peki, apartman görevlisi maaşlarına yüzde kaç zam yapıldı?
Apartman görevlisi maaşı 2022'de ne kadar oldu? 2022 net kapıcı maaşı ne kadar?
Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı 17 Aralık Perşembe günü açıklandı. Asgari ücret zam oranının açıklanmasıyla birlikte kapıcılık yapanlar ise kendilerinin 2022'de ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı.
Apartman görevlilerinin maaşlarından yüzde 14 SGK primi ile yüzde 1 oranında işsizlik sigorta primi kesiliyor. Asgari ücret 2022 yılında 4250 lira ödenecek. Söz konusu kesintiler çıkarıldığında apartman görevlileri 2022 yılında net 3 bin 612 lira maaş alacak.