Apartman görevlisi maaşı 2022'de ne kadar oldu? 2022 net kapıcı maaşı ne kadar?

Apartman görevlisi maaşı ne kadar 2022 | 2022 yılına kısa bir süre kala asgari ücret başta olmak üzere pek çok maaşa zam geldi. Yeni yıl öncesinde pek çok kişi apartman görevlisi çalışanlarının maaşına ne kadarlık bir zam yapıldığı araştırılıyor. Peki, apartman görevlilerine ne kadar maaş verilecek 2022 | Kapıcı maaşları ne kadar oldu 2022