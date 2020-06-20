  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:31:31 -
Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Amasya’da iki apartman arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı


Sabah saatlerinde kedi sesleri duyanlar durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine giderek yavru kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı. Bir insanın zar zor girebileceği boşluğa ip merdiven sarkıtarak giren itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü yerden çıkardı.


Kedinin miyavlamasını duyan ve itfaiye ekiplerine haber veren Selim Ateş, “Sabah saatlerinde dükkana geldim, bir kedi sesi duydum. Camdan baktık, kediyi gördük. Tekrar aşağı taraflara falan indik girişi falan var mı diyerek. İtfaiyeyi aradık, arkadaşlar geldi hayvanı kurtardılar. Birkaç gündür buradaymış” dedi.


Düşme sonucu bir ayağı incinen kediye ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Daha sonra yavru kediye süt verildi. Sakinleşen yavru kedi, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı