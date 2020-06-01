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Aktüel

Apartman boşluğuna düşen şahıs yaralandı

Denizli’de inşaat halindeki binanın 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:48:29 -
Apartman boşluğuna düşen şahıs yaralandı

Denizli’de inşaat halindeki binanın 2. katından apartman boşluğuna düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1788. Sokak’ta meydana geldi. Caddedeki bir apartmanın boşluğuna bir kişinin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, boşluğa düşen Bircan Bozan’ı çıkardı. Ardından Bozan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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