Apar topar kaldırıldı! Yeni Akit bir oyunu daha bozdu

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı bu kez kendini Niğde’de gösterdi.

Niğde Belediyesi’ne ait Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği önünde kalan ve öğrencilerle vatandaşların geçiş güzergâhı üzerinde olan alan eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkte şemsiyelerle donatıldı.

Yeni Akif yazdı, kepazelik son buldu!

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığının hortlatılmaya çalışıldığı Niğde'deki rezaleti, Yeni Akit "Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası" başlığıyla duyurdu.

Haberin ardından LGBT propagandası yapan şemsiyeler jet hızıyla kaldırıldı.