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Gündem Apar topar kaldırıldı! Yeni Akit bir oyunu daha bozdu
Gündem

Apar topar kaldırıldı! Yeni Akit bir oyunu daha bozdu

Niğde’de LGBT propagandası yapan şemsiyeler; Yeni Akit gazetesinin yaptığı haber nedeniyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 13:38:00 - 2022-12-29 14:01:32
Apar topar kaldırıldı! Yeni Akit bir oyunu daha bozdu

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı bu kez kendini Niğde’de gösterdi.

Niğde Belediyesi’ne ait Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği önünde kalan ve öğrencilerle vatandaşların geçiş güzergâhı üzerinde olan alan eşcinsel sapkınların paçavralarını andıran renkte şemsiyelerle donatıldı.

Yeni Akif yazdı, kepazelik son buldu!

Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığının hortlatılmaya çalışıldığı Niğde'deki rezaleti, Yeni Akit "Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası" başlığıyla duyurdu.

Haberin ardından LGBT propagandası yapan şemsiyeler jet hızıyla kaldırıldı.

Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası
Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

Gündem

Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SELİM

"LGBT PROPAGANDASI YAPAN ŞEMSİYE" Siyah renkli şemsiye bir sabah uyanınca kendi kendine ben bugün lgbt propagandası yapayım diyip bukalemun gibi renk değiştirip gökkuşağı renkleri haline getirmiş kendini.Haberi yazan arkadaş, sen beni güldürdün Allah'ta seni güldürsün.

samimi

Şu hale bak...bu renklerin lgbt propagandası yerine geçtiğini lgbt liler çok iyi biliyor...
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