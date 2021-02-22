Apandisit patlaması nedir? Apantisit patlaması nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 8-9 cm uzunlukta bir doku tüpü olan ekin iltihabıdır. Apandis (apendiks) kör bağırsak olarak da bilinir. İnce bağırsaklar ile kalın bağırsağın birleşme yerindeki yapıdır. Bu organın iltihaplanmasına apandisit denir. Apandisitin çok bilindik belirtileri olsa da dikkat edilmediği zaman ölüm riski yüksektir. Apandisit belirtileri oluşmasında durumunda Genel Cerrahi Polikliniğine başvurmanız gerekmektedir. İşte merak edilen haberin detayları…

Apantisit Patlaması Nasıl Anlaşılır?

Apandisit patlaması neticesinde vücuda karışan zehirli kan hastanın vücuduna çok hızlı bir şekilde yayılarak hayatı tehlikeye atabilir. Apandisit patlaması, çok şiddetli bir karın ağrısı ile kendini gösterir. Apandisiti patlayan bir kişi çok kısa bir süre içinde zehirlenerek ölebilir. Bu nedenle Apandisit patlamasından şüpheleniliyorsa çok hızlı bir şekilde acil servise hastanın ulaştırılması gerekiyor. Eğer hasta yalnız ise, hemen 112'yi arayarak hareket etmeden yardım beklemelidir.

Apantisit patlaması belirtileri nelerdir?

Yüksek ateş

Hızlı Kalp atımı

Göbek çevresinde künt bir ağrı

Sindirim güçlüğü, kabızlık ya da ishal

Ağız ve dilde kuruluk, iştahsızlık

Gaz çıkaramama, dışkıda zorlanma ve ağrı hissi

Mide bulantısı ve kusma.

Apandisit Nedenleri Nelerdir?

Sindirim sistemi iltihaplanmaları nedeni ile lenf bezlerinde şişme meydana gelmesi

Midede tam olarak sindirilemeyen limon çekirdeği, nar çekirdeği ve besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apandisite kaçması

Genetik yatkınlık

Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaların apandisite zarar vermesi

Tümörler

Bağırsak solucanları, kurtları ve parazitleri