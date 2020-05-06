AP binası, sağlık çalışanlarına yemek hizmeti için tahsis edildi

Avrupa Parlamantosu (AP), Brüksel’de bir binasını korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ve evsizlere sıcak yemek servisi yapılması için tahsis ederek hizmete açtı. AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley tahsis edilen binayı ziyaret ederek çalışmaları bizzat denetledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) çeşitli kurumları korona virüs ile mücadele kapsamında farklı politikalar üretmeye devam ediyor. Ülkelere yönelik mali destek paketlerinin konuşulduğu bir ortamda farklı bir çıkış yapan Avrupa Parlamentosu (AP), Brüksel’de bulunan bir binasını korona virüs ile mücadele eden sağlık personellerine ve Brüksel’de yaşayan evsiz insanlara sıcak yemek servisi için tahsis edeceğini duyurmuştu.

AP Başkanı David Sassoli’nin duyurduğu haberin ardından söz konusu bina hızlı bir şekilde hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan binada günde 500 kişilik taze sıcak yemek çıkarılmaya başlandı. AP tarafından tahsis edilen binada yapılan çalışmaları yerinde görmek ve çalışmaları denetlemek üzere AP başkan yardımcısı Katarina Barley bir ziyarette bulundu.

Yapılan hazırlıkları yerinde denetleyen Barley personelden bilgi aldı, onlarla sohbet etti. Ziyareti sonrasında konuşan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, “AP personelinin büyük bölümü bugünlerde evinden çalışıyor. AP olarak bu süreçte binalarımızdan bazılarını ihtiyaç sahibi insanlara hizmet vermesi için tahsis ettik. Bu binamızda da her gün 500 kişiye taze, sıcak ve sağlıklı yemekler hazırlanıyor. Burada çalışan kişiler de yeniden çalışma fırsatı bulmuş oldular. Diğer bir parlak fikir de araçlarımızın bu işe tahsis edilmesi oldu” şeklinde konuştu.

AP Lüksemburg ve Fransa’nın Strazburg şehrinde yer alan diğer yerleşkelerinde de Covid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetlerde bulunulması için yer tahsis etti.