AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri” arasında yer aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren 5 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldı.

İSO tarafından firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesinde Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. 334’ncü, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 372’nci, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 383’ncü, Amylum Nişasta San. ve Tic. 387’nci, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. ise 454’ncü oldu.

AOSB’de faaliyet gösteren ve geçen yıl da sıralamada yer alan firmalardan Güney Çelik’in 25 basamak, Bossa’nın 50 basamak, Abdioğulları’nın ise 40 basamak birden yükseldiği görüldü.

“Sanayinin Devler Ligi” olarak tabir edilen listede Adana’dan yer alan diğer firmalar ise Sasa Polyester Sanayi A.Ş, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Adana Çimento Sanayi T.A.Ş oldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listede yer alan 11 sanayi kuruluşunu kutlayarak, köklü bir sanayi kültürü olan Adana’da bundan sonraki yıllar için temennilerinin sayının daha da artması olduğunu belirtti.

Başkan Sütcü, ülkesini seven sanayiciler olarak bölge ve ülke ekonomisine değer katmak için daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve istihdam odaklı çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.