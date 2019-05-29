0553 313 94 23

AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri” arasında yer aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren 5 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:34
AOSB’den 5 firma “Sanayinin Devleri” arasında yer aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren 5 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde yer aldı.


İSO tarafından firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesinde Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. 334’ncü, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 372’nci, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 383’ncü, Amylum Nişasta San. ve Tic. 387’nci, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. ise 454’ncü oldu.


AOSB’de faaliyet gösteren ve geçen yıl da sıralamada yer alan firmalardan Güney Çelik’in 25 basamak, Bossa’nın 50 basamak, Abdioğulları’nın ise 40 basamak birden yükseldiği görüldü.


“Sanayinin Devler Ligi” olarak tabir edilen listede Adana’dan yer alan diğer firmalar ise Sasa Polyester Sanayi A.Ş, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Adana Çimento Sanayi T.A.Ş oldu.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listede yer alan 11 sanayi kuruluşunu kutlayarak, köklü bir sanayi kültürü olan Adana’da bundan sonraki yıllar için temennilerinin sayının daha da artması olduğunu belirtti.


Başkan Sütcü, ülkesini seven sanayiciler olarak bölge ve ülke ekonomisine değer katmak için daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve istihdam odaklı çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:34
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murzioğlu: “Bizim tek odağımız ekonomi”
    1. Murzioğlu: “Bizim tek odağımız ekonomi”
    2. Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
    3. Şampiyonlar Ligi şampiyonu başkentte
    4. Belediye Başkanı Arı, çalışma..
    5. Nevşehirli kadınlar hem meslek..
    6. YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta..
    7. Oğlunun cenazesinde sinirlendiği olay..
    8. Kadın avukatın etek boyu, duruşmada..
    9. New York borsası düşüşle açıldı
    10. TEM’de yangın paniği
    11. Polisten bayram tatiline gidecek..
    12. "Yaptığımız her işin arkasında bir..
    13. KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı
    14. Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin..
    15. Sibel öğretmenden anlamlı hareket
    16. İsrail siyasetinde kritik saatlere..
    17. Osmangazi ve Gemlik’te su kesintisi
    18. Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı..
    19. Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    20. Enerjilerini güneşten alacaklar
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor