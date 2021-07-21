AÖL telafi sınavı 2021 AÖL telafi sınavı ne zaman? AÖL telafi sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3.dönem sınavları açıklandı. MEB AÖL 3. dönem sınavına giren adaylar, AÖL sonuçları sorgulama sayfası adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek AÖL 3.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

2021 AÖL telafi sınavı ne zaman?

MEB Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için, 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacak. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

AÖL telafi sınavına kimler girer?

Milli Eğitim Bakanlığından AÖL telafi sınavına ilişkin yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.