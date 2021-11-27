  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL sınavları online mı? Açık öğretim lisesi öğrencileri, 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları nasıl yapılacak? AÖL sınav tarihi

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:52:00 -
AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdüren öğrenciler birinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 1.dönem sınavları nasıl yapılacak? AÖL sınavları 4 Aralık saat 09.30 ile 30 Aralık 23.59 arasında salğın sebebiyle online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.

1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.

2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.

3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için  Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)” denildi.

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı
AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı

Eğitim

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ve Türkiye kara sularına..
Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı hazımsızlığı

Pandemi sürecindeki çelişkileri açıklamarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de ye..
AK Partili isim Habertürk'ün oyununu anlattı
Gündem

AK Partili isim Habertürk'ün oyununu anlattı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, husumet güttüğü AK Parti'nin döneminde servetine servet katan Turgay Ciner'in sahibi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay