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Eğitim AÖL giriş | AÖL sınavları ne zaman sona erecek?
Eğitim

AÖL giriş | AÖL sınavları ne zaman sona erecek?

AÖL sınav giriş ekranı | Açıköğretim lisesi 3.dönem sınavları başladı. Öğrenciler sınavlara nasıl giriş yapacakları, hangi site üzerinden sınavlara bağlanabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 12:20:00 -
AÖL giriş | AÖL sınavları ne zaman sona erecek?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları 3 Temmuz Cumartesi günü başladı. Öğrenciler online sınavlara nereden nasıl giriş yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖL sınavlarına nereden giriliyor?

AÖL giriş | AÖL sınavları ne zaman sona erecek?

AÖL sınavları 3 Temmuz Cumartesi günü başladı. Sınavlar 7 Temmuz 2021 saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, AÖL web sitesinden sınavlara TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL'den 3. dönem sınavlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 03 Temmuz 2021  tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

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