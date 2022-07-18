AÖL 3. dönem MEB sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL sınavları online (çevrimiçi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenecek olan AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2′ inci dönem sınavlarının yapılacağı tarihler MEB tarafından duyuruldu.

AÖL 3. dönem açık lise sınavları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Ortaokulu (Açık Öğretim Lisesi), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar tamamlanabilecek. AÖL sınavları online (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

AÖL 3. dönem sınavı nasıl yapılacak?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.

Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2021-3.Dönem kayıt yenileme işlemleri 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Kimler AÖL kayıt yenileyebilir?

2021-3 dönemine, sadece 19.07.2005 tarihi dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.

AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?

Ders Seçme İşlemi Nasıl Yapılacak;

Kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin, ders seçimleri öğrencilere açılmayacak olup; dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak atanacaktır.

AÖL kayıt yenile ücreti ne kadar?

7.1. 50 TL kayıt yenileme sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının ATM'lerinden veya ilgili bankaların internet bankacılığını kullanarak yatırabilirsiniz. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

7.2. Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. Bu dönem Mesleki Açıköğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapılmayacaktır.