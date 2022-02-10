AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL’ye geçiş yapmaklar kayıtlarını ne zaman yapacak?

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyenler AÖL 2022. kayıt yenilemede son tarihin ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri ne zaman yapacak? AÖL’ye geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıtlarını ne zaman yapacak?

2022 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL kayıt yenileme işlemleri

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.