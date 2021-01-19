Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerin yakından takip ettiği AÖL kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. AÖL ilk dönem sınavlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinden sonra, açık lise kayıt tarihleri merak edilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin iş takvimi yayınladı. Yayınlanan iş takvimine göre, AÖL 2. dönem kayıtları 31 Ocak tarihinde tamamlanacak. Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrencilerden öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılım sağlayabilecekler. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Lise eğitimine Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemlerini yayınlanan takvime göre 4 Ocak tarihinde yapmaya başlayacak. AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 6 Ocak- 8 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavlarının yeni tarihi henüz duyurulmadı.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2. Dönem Ders Seçme işlemleri ise 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.