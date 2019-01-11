AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Açıköğretim Lisesi iş takviminin belli olması ile tarihleri netleşen AÖL ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri 9 Ocak Çarşamba günü itibari ile start aldı. İlgili işlemleri başlaması ile binlerce öğrenci de konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Öğrencilerin cevaplarını aradığı soruların başında 'AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?', 'AÖL yeni kayıt ücreti ne kadar?' gibi sorular yer alırken, konuya yönelik merak edilenleri derledik.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2019

Açık Öğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 09 – 31 Ocak 2019

Açık Öğretim Lisesi 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 01 – 06 Şubat 2019

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

KAYIT YENİLEME BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ KAYITLAR NEREDEN YAPILACAK?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek.

İLK KAYIT SINAV BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar,

Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

*Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

*T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

*T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

*Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

*İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

*T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

*Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

*Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

*T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir