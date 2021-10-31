AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınav tarihi

MEB 2021 2022 AÖL 1. dönem sınav tarihleri... Açık Öğretim Lisesinde okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar..

2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL sınavları takvimine göre, 2021 202 AÖL 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde organize edilecek. 2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

AÖL’den meun nasıl olunur?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.