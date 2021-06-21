AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?
Üniversite sınavı için 26-27 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek olan adaylar şimdiden üniversite bölümlerini araştırıyor. Öğrenimini Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler AÖF bölümlerini araştırıyor. AÖF'de hangi bölümler bulunuyor? AÖF bölümleri hangileri? İşte detaylar...
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)'de eğitim görmeyi düşünen üniversite öğrencisi adayları AÖF bölümlerini araştırıyor. Peki, AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?
AÖF'de hangi bölümler var?
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
TarihTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri
AÖF'de Adalet bölümü kalktı mı?
YÖK Başkanlığı, 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.
Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Resmi yazıda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.