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Eğitim AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?
Eğitim

AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?

Üniversite sınavı için 26-27 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek olan adaylar şimdiden üniversite bölümlerini araştırıyor. Öğrenimini Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler AÖF bölümlerini araştırıyor. AÖF'de hangi bölümler bulunuyor? AÖF bölümleri hangileri? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:49:00 -
AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)'de eğitim görmeyi düşünen üniversite öğrencisi adayları AÖF bölümlerini araştırıyor. Peki, AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri hangileri?

AÖF'de hangi bölümler var?

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Felsefe

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İlahiyat (Arapça)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Sosyoloji

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

TarihTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

AÖF'de Adalet bölümü kalktı mı?

YÖK Başkanlığı, 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Resmi yazıda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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