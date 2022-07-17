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Eğitim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı?
Eğitim

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı?

AÖF yaz okulu kayıtları tamamlandı. Kayıt işlemlerinin ardından AÖF yaz okulu sınavının ne zaman nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:54:00 -
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu nedir?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemleride dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir. Öğrenciler yaz okulunda notları düşük olan derslerini yükselmek içinde girebilirler.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022'de yapılacak. Yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

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