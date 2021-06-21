AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu dönemde derslerini veremeyen öğrenciler, yaz okulunda kalan derslerini vermeyi hedefliyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021?
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri güncellendi. AÖF tarafından yaz okulu kayıt ve sınav tarihlerinin değiştiği duyurusu yapıldı. Bunun üzerine öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021'de yapılacak. Sınavlar ise 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
AÖF tek ders sınavı ne zaman?
AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021. Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.