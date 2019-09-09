AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden sorgulanır? | AÖF yaz okulu giriş belgesi çıkarma
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini yapan adaylar sınava girerek istenilen puanı almaya çalışacaklar. Peki, AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden sorgulanır? AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden çıkarılır? İşte detaylar...09 Eylül 2019 Pazartesi 21:15
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini yapan adaylar sınava girerek istenilen puanı almaya çalışacaklar. Peki, AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden sorgulanır? AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden çıkarılır? İşte detaylar...
AÖF yaz okulu ne zaman yapılacak?
Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
AÖF yaz okulu giriş belgesi yayında mı?
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
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