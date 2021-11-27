Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 27-28 Kasım tarihlerinde güz dönemi ara sınavlarını tamamlayacak. AÖF öğrencileri vize sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF öğrencileri sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AÖF tüm oturumlar tamamlandıktan birkaç gün sonra soru ve cevap anahtarını açıklayacaktır. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti