AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sonuçları ayın kaçında açıklanacak? Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF vize sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 27-28 Kasım tarihlerinde güz dönemi ara sınavlarını tamamlayacak. AÖF öğrencileri vize sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF öğrencileri sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AÖF tüm oturumlar tamamlandıktan birkaç gün sonra soru ve cevap anahtarını açıklayacaktır. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti