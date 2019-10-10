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AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

AÖF sınavsız ikinci üniversiteye kimler kayıt yaptırabilir? Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Anadolu Üniversitesinin2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin başladığını başvuruların 18 Ekim'de sona ereceğini duyurdu. Sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler? Peki AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

10 Ekim 2019 Perşembe 10:54
AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Anadolu Üniversitesinin  2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin başladığını başvuruların 18 Ekim'de sona ereceğini duyurdu. Sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler? Peki AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim'de sona erecek. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, AÜ tarafından 2002'de hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar başladı. 

AÖF sınavsız ikinci üniversiteye kimler kayıt yaptırabilir?

AÖF sınavsız ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek. Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek. İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan "Döküm Al" butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme yapabiliyor.

AÖF ikinci üniversite kayıt belgeleri ne zaman teslim edilecek?

Ödeme yapan adayların, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim Cuma gününe kadar illerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Öte yandan, Açıköğretim büroları, kayıt işlemleri için 12 Ekim Cumartesi günü de açık olacak.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:54
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