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Eğitim AÖF kayıt silme! AÖF kaydı nasıl silinir?
Eğitim

AÖF kayıt silme! AÖF kaydı nasıl silinir?

AÖF kayıt silme nasıl olur? AÖF kaydı nasıl dondurulur? AÖF kaydı nasıl yapılır? AÖF kayıt nasıl yenilenir? AÖF kayıt silme şartları neler? soruları AÖF’de okuyan ancak AÖF kaydını silinmeyi düşününlerce araştırılıyor. İşte AÖF kayıt silme işlemi detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 00:29:00 - 2021-07-21 00:29:37
AÖF kayıt silme! AÖF kaydı nasıl silinir?

AÖF kaydımı sildirmek istiyorum, nasıl sildirebilirim? AÖF Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin; özel kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, T.C kimlik numaralı Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) birlikte, illerde bulunan AÖF bürosuna bizzat başvurması veya kendisinin başvuramaması halinde genel vekaletname ile vekilinin başvurması gerekmektedir.

Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramaz.

AÖF kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdır. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencinin, 2019-2020 öğretim yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesi için eski kaydını sildirmesi gerekmektedir.

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