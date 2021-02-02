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Eğitim AÖF harç ücreti ne kadar? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman?
Eğitim

AÖF harç ücreti ne kadar? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖF güz dönemini tamamladı. Öğrenciler bahar dönemi kayıt yenileme tarihini merak ederken AÖF harç ücretlerinin de ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki AÖF harç ücretleri ne kadar? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:19:00 -
AÖF harç ücreti ne kadar? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki güz dönemini geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde final sınavlarını da tamamlayan öğrenciler AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihini ve AÖF harç ücretlerini araştırmaya başladılar.

AÖF bahar dönemi takvimi

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF kayıt yenileme tarihi

AÖF bahar dönemi kayıt yenilemeleri 15 Şubat’ta başlayacak olup 25 Şubat’ta sonlanacaktır.

AÖF harç ücretleri ne kadar?

Kayıt yeniletecek olan öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararınca; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişim gösteren Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

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