AÖF hangi bölümler kapatıldı? AÖF bölümleri hangileri? Açıköğretim Fakültesi lisans programları (4 yıllık 2 yıllık)

AÖF bölümleri merak eidiliyor. Milyonlarca aday 26 ve 27 Haziran'da YKS sınavına girecek. YKS sınavına gireceklerin yanında üniversite sınavına hazırlananlar da üniversite 4 yıllık ve 2 yıllık blöümlerini araştırıyor. Örgün eğitimin yanında milyonlarca öğrenci de açık öğretim yani Anadolu Üniversitesi AÖF okumakta ya da okumak istiyor. Onun içindir ki AÖF bölümleri de sorgulanıyor. Peki AÖF'de hangi bölümler var? AÖF bölümleri neler? AÖF 4 yıllık bölümleri ile AÖF 2 yıllık önlisans bölümleri hangileri? İşte detaylar.

YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Peki Açıköğretim Fakültesi bölümleri neler?

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık)

Felsefe.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık.

Sağlık Yönetimi.

Sosyal Hizmet.

Sosyoloji.

Tarih.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır.