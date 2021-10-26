  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF güz dönemi ara (vize) sınavı ne zaman yapılacak? 2021 2022 AÖF sınav tarihleri güz dönemi bahar dönemi
Eğitim

AÖF güz dönemi ara (vize) sınavı ne zaman yapılacak? 2021 2022 AÖF sınav tarihleri güz dönemi bahar dönemi

Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri merak ediliyor. 2021-2022 öğretim yılı Güz Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 27 Eylül 8 Eki tarihleri arasında yapıldı. AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren öğrenciler 2021 2022 AÖF güz dönemi ara sınav tarihlerini sorgular oldu. Peki 2021 2022 AÖF vize sınavı ne zaman? AÖF 2021 2022 ara sınav tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 14:46:00 - 2021-10-26 14:49:53
AÖF güz dönemi ara (vize) sınavı ne zaman yapılacak? 2021 2022 AÖF sınav tarihleri güz dönemi bahar dönemi

Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri merak ediliyor. 2021-2022 öğretim yılı Güz Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 27 Eylül 8 Eki tarihleri arasında yapıldı. AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren öğrenciler 2021 2022 AÖF güz dönemi ara sınav tarihlerini sorgular oldu. Peki 2021 2022 AÖF vize sınavı ne zaman? AÖF 2021 2022 ara sınav tarihi ne zaman?

AÖF ara vize sınavı ne zaman 2021 2022?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021 2022 güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, AÖF sınavları yüz yüze yapılacak.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında feci kavga! Bardaklar havada uçuştu
Spor

Canlı yayında feci kavga! Bardaklar havada uçuştu

Canlı yayında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında çıkan kavgada bardaklar havada uçuştu.
KKTC'nin kangreni
Medya

KKTC'nin kangreni "Avrupa eşeği!" Rum ağzıyla, Türkiye'yi hedef aldı! Bu Rum artığını kim koruyor?

"Eşek" logolu "Avrupa" isimli paçavrayı çıkararak KKTC'de bozgunculuk faaliyeti yürüten, Rum artığı genel yayın yönetmeni Şener Levent, Tür..
Merkez Bankası rezervleri açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıkladı

Eylül 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay