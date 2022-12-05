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Eğitim AÖF çöktü mü? AÖF sayfa aktif değil ne demek? Sınav Giriş belgesi görünmüyor! Yaz okulu sınav AÖF sınav giriş belgesi neden açılmıyor?
Eğitim

AÖF çöktü mü? AÖF sayfa aktif değil ne demek? Sınav Giriş belgesi görünmüyor! Yaz okulu sınav AÖF sınav giriş belgesi neden açılmıyor?

AÖF sınav giriş belgesi neden açılmıyor? sayfa aktif değil ne demek? sorularının cevabı, Açıköğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖF güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı fakat http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki döküm AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme modülü aktif değil. Sınav Giriş belgesi görünmüyor! Peki AÖF çöktü mü? Site ne zaman düzelecek? İşte AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme modülü hakkında merak edilenler.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 16:48:00 - 2022-12-05 16:52:10
AÖF çöktü mü? AÖF sayfa aktif değil ne demek? Sınav Giriş belgesi görünmüyor! Yaz okulu sınav AÖF sınav giriş belgesi neden açılmıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları için sınav giriş belgelerini yayınladı. AÖF sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, döküm ekranında sayfa hatası ile karşılaştı. İnternet ortamında 'AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme modülü aktif değil' konusunda araştırmaya koyuldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi neden açılmıyor? AÖF çöktü mü? İşte detaylar

'AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME MODÜLÜ AKTİF DEĞİL'

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları için sınav giriş belgesi yayınladı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan güz dönemi vize sınavlarına girecek olan adaylar AÖF sınav giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler.

Sınava katılacak olan öğrenciler, sınav giriş belgelerine ulaşamadılar. An itibariyle AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme modülü aktif değil. Teknik bir sorun nedeniyle sitede aksaklık yaşandı.

 

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 'Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için iyileştirme çalışması yapmaktayız. Geçici aksaklık için üzgünüz. Hassasiyetiniz için teşekkürler.' denildi.

AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme modülünün gün içerisinde aktifleştirilmesi bekleniyor.

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