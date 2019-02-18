0553 313 94 23

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini açıkladı. AÖF 2019 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek? Bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?İşte ayrıntılar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini açıkladı. AÖF 2019 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek? Bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?İşte ayrıntılar...

2019 AÖF kayıt yenileme ücreti

2019 AÖF kayıt yenileme ücreti, Anadolu Üniversitesi, 2019 kayıt yenileme ücretinin başvuru tarihleri içerisinde açıklanacağını dile getirdi. Ücretler, kayıt otomasyon sayfasından görülebilecek.

2019 AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 11 Şubat 2019 tarihinde başladı, 22 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. Başvurusu süresi 12 gün olarak üniversite tarafından belirlendi.

2019 AÖF kayıt yenileme kılavuzu

11 Şubat ila 22 Şubat tarihleri içerisinde öğrenciler kayıt işlemlerini nasıl yapacağına dair bilgileri, üniversite kılavuz içerisinde yayımladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
  1. aöf
  2. 2019 AÖF yeni kayıt tarihi
  3. 2019 aöf kayıtları
  4. aöf 2019
  5. aöf 2019 güz
  6. 2019 aöf bahar
  7. 2019 aöf bahar kayıtları
  8. aöf bahar kayır yenileme ücreti 2019
  9. aöf kayıt yenileme ücreti
  10. AÖF Kayıt Yenileme
  11. AÖF kayıt yenileme son gün
  12. aöf kayıt yenileme 2019
  13. aöf bahar 2019
  14. aöf başvuru 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim"
    1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugün..
    2. Adanaspor, teknik direktör Coşkun..
    3. İş kadınının spekülatif haber..
    4. Mersin’de 5 komiser yardımcısı..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Başkan Erdoğan, Türk bayraklı halıya..
    7. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
    8. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    9. Havadan tespit edilip cezaları kesildi
    10. Mali'de CFA frangı karşıtı forum
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 -..
    13. Poroşenko, başkanlığa aday olan..
    14. Sakarya’da otel alevlere teslim oldu
    15. Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
    16. "Körfez bölgesinde şartlar..
    17. Ortaköy'deki terör saldırısı davası
    18. Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi..
    19. İstanbul'da halk otobüsü kamyonla..
    20. Eklemler neden çıtlar? Parmak..
    21. Kolesterolü olanlar hangi yiyecekleri..
    22. Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    24. Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih,..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    26. Votel'den YPG/PKK'nın "Suriye'den..
    27. Genelkurmay çatı davası
    28. Nijerya'da seçim önlemleri
    29. Ardahan'da yarın (19 şubat salı)..
    30. Paraguay'da Berizzo dönemi
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"