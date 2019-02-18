AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman? Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini açıkladı. AÖF 2019 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek? Bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?İşte ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini açıkladı. AÖF 2019 bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek? Bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?İşte ayrıntılar... 2019 AÖF kayıt yenileme ücreti 2019 AÖF kayıt yenileme ücreti, Anadolu Üniversitesi, 2019 kayıt yenileme ücretinin başvuru tarihleri içerisinde açıklanacağını dile getirdi. Ücretler, kayıt otomasyon sayfasından görülebilecek. 2019 AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri, 11 Şubat 2019 tarihinde başladı, 22 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. Başvurusu süresi 12 gün olarak üniversite tarafından belirlendi. 2019 AÖF kayıt yenileme kılavuzu 11 Şubat ila 22 Şubat tarihleri içerisinde öğrenciler kayıt işlemlerini nasıl yapacağına dair bilgileri, üniversite kılavuz içerisinde yayımladı.

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