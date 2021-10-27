AÖF ara sınavı ne zaman olacak 2021 2022? 2021 AÖF sınav tarihleri ara vize sınavı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona ererken, sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. AÖF ara (vize) sınavına hazırlanan öğrenciler 2021 AÖF güz dönemi ara sınav tarihini merak eder lodu. Peki 2021 AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman? AÖF 2021 vize sınavı ne zaman yapılacak?

2021 AÖF ara sınavı ne zaman olacak?

AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.